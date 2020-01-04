РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 янв. Показ бесплатного спектакля «Миссия «Спасти Новый год» проведет в ДК имени 1 Мая городского округа Подольск 5 января, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем горожан на спектакль в дом культуры имени 1 Мая в микрорайоне Климовск. Премьера спектакля «Миссия «Спасти Новый год» (режиссер Яна Гордеева) состоялась в ДК 29 декабря. Очередной показ состоится 5 января в 16:00», - говорится в сообщении.

Посмотреть спектакль смогут все желающие бесплатно по адресу: микрорайон Климовск, улица Заводская, дом 3.

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