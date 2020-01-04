РИАМО - 4 янв. В павильоне №75 на ВДНХ семейный парк развлечений «Новогодние старты» до 8 января будет проводить спортивную елку, вход бесплатный для всех желающих, говорится в сообщении пресс-службы выставки.

Вход в парк свободный, но стоимость отдельных аттракционов нужно уточнять. Парк будет работать ежедневно до 8 января с 10:00 до 22:00.

«В праздничные дни посетители выставки смогут испытать себя на уникальных аттракционах для всей семьи. Самый популярный аттракцион «Большие гонки» создан по мотивам известного телепроекта. Спортивная трасса состоит из десяти испытаний, которые необходимо преодолеть, чтобы добраться до финала», — говорится в сообщении.

Популярностью также пользуются картинг, детская полоса препятствий с веревочным мостом, лабиринт, батут. Кроме того, в парке есть керлинг, инклюзивная площадка «ГТО без границ», стена для скалолазов, мастер-классы, фудкорт.

Каждый вечер гостей ждут на семейной эстафете «Мама, папа, я — спортивная семья!». Самые сильные, ловкие и быстрые участники получат призы.