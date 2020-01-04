РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 янв. Турнир по мини-футболу «Рождественский мяч» прошел в подмосковных Люберцах, по его итогам определили победителя, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В субботу в ФОК «Люберецкий» прошел турнир по мини-футболу «Рождественский мяч» среди спортсменов 2008-2009 годов рождения.

«Победителями турнира стала команда комплексной спортивной школы олимпийского резерва. Поздравляю и желаю новых спортивных побед», - сказал председатель комитета по физической культуре, спорту и туризму муниципалитета Владимир Сурков.

По его словам, в турнире приняли участие воспитанники комплексной спортивной школы олимпийского резерва из Люберец, команда «Медвежьи озера» из городского округа Щелково и команда ФК «Балятино» из поселка Октябрьский.