РИАМО - 4 янв. Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей и гостей города прогуляться по усадьбе Кусково на новогодних каникулах, послушать музыку в усадебном доме и посмотреть отреставрированный грот.

«Были в музее-усадьбе Кусково? Там хорошо. Можно погулять по парку, посмотреть дворец и коллекцию керамики, послушать органную музыку. И, конечно, зайти в старинный грот с уникальным декором», — написал Собянин на своей страничке в соцсети «ВКонтакте».

Он уточнил, что стены грота украшены 24 видами раковин моллюсков, поэтому в недавней реставрации данного помещения помогали океанологи. В павильоне реставрационные работы провели впервые за всю его историю.

Как уточняется на официальном сайте мэра Москвы, реставраторы работали в павильоне три года. Грот украшен раковинами моллюсков из Средиземного и Черного морей, Индийского, Атлантического и Тихого океанов. Есть отделка из настоящего перламутра.

На сайте усадьбы добавляется, что в Кускове посетители могут услышать классическую музыку в исполнении популярных музыкальных ансамблей в Портретной галерее Шереметевых.