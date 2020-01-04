РИАМО - 4 янв. Столичную модель Марину Рудницкую, подозреваемую в вымогательстве около 500 тысяч рублей у художника Никаса Сафронова, отправили в СИЗО, сообщает ТАСС.

«Таганский суд арестовал Рудницкую на два месяца, а ее подругу Татьяну Морозову отправил под домашний арест на тот же срок», — сказал собеседник агентства.

По данным следствия, Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании. Обращаться в полицию с заявлением она не стала и заявила, что выступит с разоблачением в одном из шоу на федеральном канале.

Девушка потребовала у художника порядка 500 тысяч рублей в обмен на свое молчание об инциденте. Ее подруга выступила в качестве посредника. Обоих задержали полицейские во время передачи денег.