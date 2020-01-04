РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 янв. В микрорайоне Дубровицкий городского округа Подольск проводят мониторинг вывоза мусора в ежедневном режиме, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Мониторинг проводят сотрудники территориального отдела администрации и управляющей компании ООО «УК Дубровицы».

«Мониторинг показывает, что региональный оператор ООО «МСК-НТ» в целом справляется с обязанностями по вывозу мусора. Графики вывоза соблюдаются. Есть замечания по вывозу с новых мусоросборочных площадок в деревнях Докукино, Булатово и поселка Поливаново, но заявки отрабатываются оперативно», - говорится в сообщении.