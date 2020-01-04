РИАМО - 4 янв. На площадке столичного фестиваля «Путешествие в Рождество» в Новопушкинском сквере 5 января пройдет премьера ледового шоу «Снежная королева» в постановке Петра Чернышева, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«До 12 января спектакль будут показывать каждый день. Стоимость входного билета для взрослых посетителей – 100 рублей, дети до семи лет смогут побывать на ледовых балетах бесплатно», — говорится в сообщении.

Постановка любимой зимней сказки на льду соединила блестящее мастерство выдающихся фигуристов, волшебную историю, а также приключения и яркие костюмы. Музыкальное сопровождение нового спектакля включает как классические, так и современные произведения.

В некоторых показах шоу можно будет увидеть олимпийскую чемпионку, многократную чемпионку России и Европы Татьяну Навку и самого постановщика представления Петра Чернышева.

На столичный лед также выйдут бронзовый призер чемпионата мира, серебряный и двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы Анна Погорилая, бронзовый призер зимней Универсиады (2019), призер этапов Гран-при Станислава Константинова, четырехкратный чемпион России, двукратный серебряный призер чемпионата Европы, двукратный серебряный призер командного чемпионата мира Максим Ковтун и другие выдающиеся спортсмены.

Расписание показов ледового шоу «Снежная королева» в Новопушкинском сквере:

5 января в 19:30,

6 января в 19:30,

7 января в 15:00 и 19:30,

8 января в 19:30,

9 января в 19:00,

10 января в 19:00,

11 января в 17:00,

12 января в 17:00.