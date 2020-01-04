РИАМО - 4 янв. Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил с поста заместителя руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Романа Камаева, сообщает Газета.ru.

«Освободить Камаева Романа Александровича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам молодежи по его просьбе», — говорится в документе, подписанном Медведевым.

Камаева назначили заместителем руководителя Росмолодежи в июле 2017 года. До этого он занимал должность заместителя префекта — руководителя контрактной службы Юго-Западного административного округа Москвы.

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