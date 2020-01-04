РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 4 янв. В подмосковном Дзержинском в 2020 году планируют провести чемпионат по боевому самбо, сообщил «РИАМО в Люберцах» лидер общественного движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков.

Накануне Шлыков провел встречу с председателем совета ветеранов Великой Отечественной войны, труда, локальных войн, вооруженных сил и правоохранительных органов Дзержинского Владимиром Мельниковым.

«В ходе встречи достигли договоренности о взаимодействии. Обсудили подготовку к проведению в честь 75-летия Победы <...> чемпионата по боевому самбо в 2020 году», — сказал Шлыков.

Он добавил, что в рамках встречи также обсудили вариант создания единой коалиции представителей ветеранских и офицерских организаций, таких как «Офицеры России», «Боевое братство» и других.