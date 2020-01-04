РИАМО - 4 янв. В субботу в рамках многодневки «Тур де Ски» прошла спринтерская гонка, серебро и бронзу в соревнованиях завоевали россияне Сергей Устюгов и Александр Большунов, сообщает Газета.ru.

«Первым к финишу классического спринта прибыл норвежский спортсмен Йоханнес Клебо. Его итоговое время — 3:03,78. Всего на семь десятых секунды от победителя отстал Сергей Устюгов, занявший второе место», — говорится в сообщении.

Третьим стал Большунов, его отставание от лидера составило 1 секунду и 33 сотых.

Также распределились призовые места в масс-старте на 15 километров, который прошел 3 января в итальянском Валь-ди-Фьемме: Клебо, Устюгов и Большунов.