РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 янв. В подмосковном Подольске на проспекте Ленина Renault Logan повис на тросовом ограждении, инцидент произошел в субботу утром, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец происшествия.

«Я проезжал мимо в субботу, 4 января, в районе 07:50 и видел, как на тросовом ограждении на проспекте Ленина повис автомобиль Renault Logan. На тот момент на месте аварии были уже и сотрудники ГИБДД. Это произошло у поворота на кладбище «Красная горка», - сказал собеседник агентства.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на данном промежутке автодороги образовалась пробка длиной около 300 метров.