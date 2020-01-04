РИАМО - 4 янв. Корпус на 400 учеников к школе №64 планируют построить на территории московского района Кунцево, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Выдали разрешение на начало строительных работ для школы №64 на Партизанской улице в Кунцеве. Возведем там новый корпус на 400 учеников», — написал Хуснуллин в своем аккаунте в Twitter.

Всего за три года в столице планируют построить 177 школ и детских садов по адресно-инвестиционной программе, которую утвердили в городе в 2019 году. Также за этот период возведут более 30 поликлиник.