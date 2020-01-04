РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 янв. В детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва Люберец 6 января состоится первенство Московской области по толканию ядра, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Более 50 спортсменов со всего Подмосковья поборются за награды. Приходите поддержать люберецких спортсменов. Начало в 12:00», - говорится в сообщении.

Соревнования пройдут в детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва. Она расположена по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом №349А.