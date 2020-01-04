РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 янв. В детско-юношеском оздоровительном центре «Мечта» Подольска открылась ежегодная зимняя смена для ребят, отдыхать дети в лагере будут до 11 января, сообщается в группе «Официальная группа МУ ДЮОЦ «Мечта»|Лагерь «Мечта» в соцсети «ВКонтакте».

«Подольский лагерь «Мечта» распахнул свои двери для ребят! Зимняя смена стартовала! Зимние каникулы в «Мечте» - это всегда уютная и домашняя атмосфера новогоднего праздника, украшенные елки, Дед Мороз, Снегурочка и долгожданный снег - так встречала своих детей «Мечта»,- говорится в сообщении.

В первый день смены вожатые устроили для ребят концерт, который удивил всех своим многообразием подготовленных номеров.

Впереди отдыхающих ждут еще интересные мероприятия и сюрпризы. Зимняя смена будет проходить в лагере до 11 января.

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