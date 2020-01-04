РИАМО (КОРОЛЕВ) - 4 янв. В Королеве с начала года к ответственности привлекли десять водителей за езду в нетрезвом виде, сообщил «РИАМО в Королеве» начальник отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Сергей Адамов.

Рейды «Нетрезвый водитель» проводятся в Королеве с 1 января и продолжатся до 12 января. В субботу в ходе рейда на трезвость проверили 110 водителей, пьяных не обнаружено.

«С 1 января по сегодняшний день (4 января - ред.) к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде привлечено десять человек», - сказал Адамов.

Обо всех фактах нетрезвого вождения необходимо сообщить по телефону ОГИБДД УМВД России по Королеву: 8(495)516-82-85.