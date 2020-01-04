РИАМО - 4 янв. Президент России Владимир Путин поднимет проблему снижения доходов населения в послании к Федеральному собранию, сообщает ТАСС.

Президент обратится с посланием к Федеральному собранию 15 января. В настоящий момент глава государства работает над его текстом.

«Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения», — сказал Путин.

Российский лидер уточнил, что, в частности, имеет в виду «вопросы, связанные с преодолением застоя в сфере доходов граждан, со снижением количества людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда, с преодолением бедности».

По его словам, «окончательных решений нет», но есть варианты.

Проблема снижения реальных доходов граждан в стране поднималась во время большой пресс-конференции Путина 19 декабря 2019 года. Президент тогда охарактеризовал это как негативный факт.