РИАМО - 4 янв. В столице 75 спасателей Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах дежурят круглосуточно, с 1 по 4 января они провели свыше 650 патрулирований водоемов города, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

В распоряжении столичных спасателей находятся 42 плавсредства, включая 23 судна на воздушной подушке.

«В целях недопущения происшествий на водных объектах с 1 по 4 января 2020 года спасатели осуществили 651 патрулирование зон ответственности. В местах массового отдыха они провели около 900 профилактических бесед с отдыхающими на водных объектах по правилам безопасности на воде», — отмечается в сообщении.

Также во время рейдов сотрудники службы особое внимание обращают на детей, которые находятся у водоемов без присмотра взрослых.

Из-за аномально теплой погоды в городе на Москве-реке и Химкинском водохранилище отсутствует лед, на озерах и прудах льдом покрыты всего 30-80% водоема, а его толщина составляет от 2 до 8 сантиметров. Также из-за тепла лед на водоемах рыхлый и представляет опасность. Тем не менее, каждый день городские спасатели фиксируют присутствие на водоемах свыше 100 человек.

«Наибольшее количество рыбаков и любителей зимних прогулок отмечают в Кожуховском затоне и на озере Белое — от 30 до 45 человек», — добавляется в материале.

Спасатели напоминают жителям столицы об опасности выхода на тонкий лед, о необходимости соблюдать правила безопасности на водных объектах. Также советуют не оставлять детей без присмотра.