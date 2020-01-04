РИАМО - 4 янв. Порядка 50 интересных мест ближнего Подмосковья можно посетить в новогодние каникулы благодаря Московским центральным диаметрам, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

В дни новогодних праздников МЦД работают по режиму выходного дня, а в рождественскую ночь время работы будет продлено до 2 часов ночи. Благодаря удобным тарифам, современным поездам и их тактовому движению, в праздники пассажиры смогут воспользоваться линиями нового наземного метро для поездок в ближайшее Подмосковье.

«Традиционно в праздники жители Москвы едут в города ближайшего Подмосковья для прогулок, катания на лыжах, на экскурсии или в парки. И если в прошлый Новый год им приходилось использовать для поездок чаще личный транспорт, то в этом году появилась альтернатива — Московские центральные диаметры», — говорится в сообщении.

Поезда в праздничные дни следуют по расписанию выходного дня, а поездка будет стоить всего 45 рублей при следовании из центра столицы до конечных станций в границах МЦД. Рядом со станциями МЦД-1 и МЦД-2 находятся около 50 культурно-развлекательных мест.

Пассажиры второго диаметра смогут доехать до горнолыжного комплекса «Снежком», который расположен в пешей доступности от станции Пенягино. От станции МЦД-2 Аникеевка можно пешком прогуляться до Лесного озера. На втором диаметре между станциями Подольск и Силикатная расположен горнолыжный комплекс «Красная горка».

До интересных мест в Подмосковье могут доехать и пассажиры первого диаметра. До Одинцовского краеведческого музея можно дойти пешком от станции Одинцово, до Большого Немчиновского пруда от — станции Немчиновка. От станции Новодачной удобно добираться до стадиона МФТИ, а от станции Водники можно пешком добраться до теннисного центра Долгопрудного.

С запуском МЦД в ноябре 2019 года у пассажиров Москвы и Московской области появился новый современный вид общественного транспорта. Только за первый месяц работы МЦД удалось разгрузить порядка 20 станций столичного метрополитена.

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