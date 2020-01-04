РИАМО - 4 янв. Столичным автомобилистам необходимо быть аккуратными и внимательными на дорогах из-за предстоящего снегапада и сильного ветра, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы.

«С 14:00 обещают снег, мокрый и липкий. И сильный ветер. На дорогах может стать не очень. Берегите себя, будьте аккуратны и внимательны», — говорится в сообщении.

Ранее на сайте ГУ МЧС по Москве сообщалось, что в субботу до конца суток в столице и Подмосковье ожидается мокрый снег, гололед и усиление ветра до 15 метров в секунду.