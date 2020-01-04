РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 янв. В молодежном центре Подольска детям рассказали о празднике Рождества Христова и провели обучающий мастер-класс, сообщается в группе «МБУ «Молодежный центр «Вектор» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске 3 января в молодежном центре «Вектор» состоялся рождественский мастер-класс. Ребята узнали о происхождении этого праздника, об истоках традиции наряжать ель и дарить подарки. Узнали о появлении ангелов-хранителей, как символов защиты и помощи людям», — говорится в сообщении.

Также на мастер-классе дети сделали своего ангела и проявили фантазию. В ходе мероприятия состоялось чаепитие и поздравление с наступающим Рождеством Христовым.

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