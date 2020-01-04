РИАМО - 4 янв. Пассажиры столичного метро за две недели работы новогодней почты отправили 4,8 тысячи поздравительных открыток, еще порядка 2 тысяч писем Деду Морозу отправили дети, говорится в сообщении пресс-службы Московского метрополитена.

Почтовые ящики расположены на информационных стойках «Живое общение». Чтобы письмо дошло до адресата, на послании необходимо указать точный адрес и индекс получателя. Сервис действует на территории Москвы.

«Мы рады, что такой сервис по отправке поздравлений востребован нашими пассажирами. В этом году мы продлили работу почты на все новогодние праздники. Для тех, кто не успел поздравить друзей и родственников с Новым годом и наступающим Рождеством, почта будет работать до 8 января включительно», – сказала заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

До 1 января юные пассажиры могли отправить отправить письмо Деду Морозу в Великий Устюг прямо из метро: для этого на всех стойках были установлены отдельные почтовые ящики.

Открытки друзьям можно отправить с 8:00 до 20:00 на станциях «Площадь революции», «Арбатская», «Киевская» Арбатско-Покровской линии; «Александровский сад» Филевской линии; «Комсомольская», «Курская», «Белорусская», «Парк культуры» Кольцевой линии; «Павелецкая» Замоскворецкой линии; «Китай-город» Калужско-Рижской линии; «Пушкинская» и «Баррикадная» Таганско-Краснопресненской линии; «Сретенский бульвар» Люблинско-Дмитровской линии; «Саларьево» Сокольнической линии. А также на станциях Лужники, Деловой центр, Кутузовская и Шелепиха Московского центрального кольца.