РИАМО - 4 янв. В Москве 90% участников независимого опроса пассажиров назвали электробус удобнее автобуса и троллейбуса, говорится в сообщении пресс-службы «Мосгортранса».

«Преимуществами электробуса перед другими видами наземного транспорта пассажиры считают его маневренность (84%), бесшумность (87%) и экологичность (81%). Кроме того, они назвали электрические автобусы современным и престижным видом городского транспорта», – говорится в сообщении.

Опрос пассажиров провели на электробусных маршрутах в декабре. В исследовании приняли участие свыше 500 москвичей.

На сегодняшний день на 18 столичных маршрутах курсируют 300 электробусов.

«Российские производители КамАЗ и ГАЗ отвечают за полную функциональность подвижного состава и зарядной инфраструктуры в течение 15 лет», – уточняется в материале.

Электробус рассчитан на 85 пассажиров, имеет 30 сидячих мест. Он оборудован всем необходимым для комфортного проезда, в том числе маломобильных пассажиров.