РИАМО - 4 янв. Российская приключенческая комедия «Холоп», которую начали показывать в кинотеатрах 26 декабря, уже собрала в прокате свыше 1 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости.

«В день премьеры «Холоп» заработал более 46 миллионов рублей, а первый уик-энд принес картине 303 миллиона рублей. Общие сборы картины за десять дней проката составляют более миллиарда рублей», — говорится в сообщении.

Производственный бюджет фильма, согласно данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС), составил 160 миллионов рублей. Таким образом, картина уже многократно окупила затраты на создание.

По сюжету главный герой — мажор Гриша, сын крупного бизнесмена из Москвы, попадает в XIX век, где становится конюхом. Однако на самом деле, все окружающие его в новой реальности люди – актеры, а все происходящее – эксперимент по перевоспитанию сложного юноши.

Что посмотреть в кино в январе: «Вторжение» Бондарчука и новый фильм Полански>>