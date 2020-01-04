РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 янв. Жители подмосковных Люберец пожаловались на большую яму на автодороге на улице Карла Маркса в поселке Красково, сообщается в группе «Люберцы за рулем» в соцсети «ВКонтакте».

«Ранее 20 машин попало туда, в яму на улице Карла Маркса в поселке Красково, у некоторых по два колеса сразу, у кого было КАСКО - повезло, а остальные вызывали ГИБДД и писали претензию», - говорится в сообщении.

В комментариях автолюбители подчеркнули, что яма действительно большая, и многие машины уже получили повреждения.

В администрации городского округа корреспонденту «РИАМО в Люберцах» сообщили, что данная дорога является региональной.

«Восстановление покрытия будет выполнено силами подрядной организации, выполнявшей ремонтные работы на данном участке в рамках гарантийных обязательств, за счет собственных средств», - пояснил «РИАМО в Люберцах» представитель пресс-службы «Мосавтодора».