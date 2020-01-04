РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 янв. Управляющая компания МУП «ДЕЗ» отремонтировала качели в одном из дворов на улице Академика Доллежаляв Подольске, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на ненадлежащее состояние игровых элементов на детской площадке в микрорайоне Кузнечики. Он отметил, что на улице Академика Доллежаля, у дома №14, на детской площадке оборвана цепь на качели.

«Управляющая компания МУП «ДЕЗ», в управлении которой находится данный дом на улице Академика Доллежаля, выполнила работы по замене карабина цепи. По вопросам, связанным с содержанием общедомового имущества, можно обращаться в управляющую компанию», - сказал замглавы администрации округа по развитию территорий Сергей Иванов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.