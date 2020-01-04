РИАМО - 4 янв. На территории Подмосковья и Москвы объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за снега и обледенения до конца дня в субботу, также до 5 января действует предупреждение о гололедице, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение о снеге и обледенении действует на территории Московской области до 22:00 субботы, в столице – до 00:00 5 января. Также в Москве до 18:00 5 января, а в Подмосковье до 15:00 5 января действует предупреждение о гололедице.

«Желтый» уровень также объявили на территории практически всех регионов ЦФО, кроме Тверской, Ярославской и Смоленской областей.

В субботу днем прогнозируется от минус 1 до плюс 1 градуса, небольшие осадки. Ночью и днем 5 января ожидается также от минус 1 до плюс 1 градуса.