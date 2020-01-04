РИАМО - 4 янв. Полицейские изъяли на одном из московских рынков 2 килограмма черной икры и около 200 килограммов рыб осетровых пород холодного и горячего копчения, добытые браконьерским способом, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.

«Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве из незаконного оборота изъята рыбная продукция, относящаяся к особо ценным видам водных биоресурсов», – сказала начальник пресс-центра столичного главка полиции Екатерина Гузь.

Общая стоимость изъятого товара составляет около полумиллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 258.1 УК РФ (незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных ресурсов).

Образцы изъятой продукции направили на экспертизу в Росрыболовство. Полицейские устанавливают лиц, причастных к данной противоправной деятельности.