РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 янв. Свыше 200 километров дорог обработали противогололедными материалами за минувшие сутки в подмосковных Люберцах, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«За сутки в городском округе Люберцы очищен от снега 131 километр дорог. Обработано пескосоляной смесью и реагентами 214 километров, при этом было задействовано 33 единицы техники», - сказал заместитель главы муниципалитета Родион Грошевик.

Он добавил, что дважды за сутки провели механизированную очистку тротуаров от снега, чистку и обработку противогололедными материалами остановок и заездных карманов, очистили подходы к пешеходным переходам.

Дорожные предприятия городского округа работают в обычном режиме. Круглосуточно осуществляется мониторинг дорожной обстановки.