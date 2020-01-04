РИАМО - 4 янв. Три россиянина стали лучшими игроками матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнс» — «Вашингтон Кэпиталз», сообщает Газета.ru.

Встреча состоялась в Роли на «Пи-Эн-Си Арене», которая является домашней для клуба «Каролина Харрикейнс». Матч завершился со счетом 3:4 в пользу команды из Вашингтона.

«Первой звездой игры был признан Илья Самонов, защищавший ворота «столичных»: он отразил 38 бросков по своим воротам из 41», — отмечается в материале.

Вторым в списке лучших игроков матча стал молодой нападающий «Каролины» Андрей Свечников, сумевший дважды ассистировать своим партнерам по команде.

Третьем стал форвард гостей Евгений Кузнецов — на счету воспитанника челябинского хоккея гол и результативная передача.