РИАМО - 4 янв. Мокрый снег, гололед и усиление ветра до 15 метров в секунду ожидаются в Москве днем в субботу и до конца суток, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.

«В связи с прохождением холодного фронта волнами, с 14 часов до конца суток 4 января в Москве ожидается снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, местами гололед и усиление ветра до 15 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Водителям рекомендуется снизить скорость, а также избегать опасных маневров на дорогах. Парковать автомобиль нужно вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Пешеходам необходимо обходить рекламные шиты и шаткие конструкции. Не стоит укрываться от непогоды под деревьями.

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