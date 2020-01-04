РИАМО - 4 дек. Правительство России представило план законопроектной работы на текущий год, он состоит из шести разделов и предусматривает разработку 230 проектов законов, сообщает Газета.ru.

«План подготовлен для осуществления положений, предусмотренных программами социально-экономического развития страны и другими программными документами президента и правительства России», - говорится в сообщении.

В документе шесть разделов. Согласно плану, в этом году должны быть разработаны 230 законопроектов. Они позволят создать необходимые условия для экономического роста, совершенствования контрольно-надзорной деятельности.

Кроме того, документ предусматривает развитие институтов соцсферы, повышение качества жизни граждан и сбалансированное развитие регионов.