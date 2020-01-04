РИАМО - 4 янв. На территории Московской области в субботу ожидается мокрый снег, сильный ветер и гололед, жителям региона посоветовали быть внимательнее при выходе на улицу и вождении машины, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Подмосковью.

«Согласно прогнозу погоды, <...> в связи с прохождением холодного фронта волнами, с 14 часов до конца суток 4 января по Московской области ожидается снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, местами гололед, а также усиление ветра до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Жителям региона посоветовали убрать вещи со двора и балконов в дом, а машину поставить в гараж или припарковать подальше от деревьев.

Пешеходам в непогоду рекомендуется обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, деревья и сооружения повышенного риска: мосты, эстакады, трубопроводы, линий электропередачи и потенциально опасные промышленные объекты. Автолюбителям рекомендовали воздержатся от поездок на личном транспорте.

Также при непогоде возможно нарушение энергоснабжения. Спасатели посоветовали жителям Подмосковья приготовиться к отключению света.

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