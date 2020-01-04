РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 янв. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий пригласил жителей городского округа принять участие в праздничных торжествах, посвященных Новому году и Рождеству Христову, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Новогодние и Рождественские праздники в самом разгаре! Приглашаю всех жителей и гостей округа принять участие в праздничных мероприятиях, которые проходят в эти дни в рамках проекта «Зима в Подмосковье», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что в субботу в 15:00 для самых маленьких жителей округа во Дворце культуры пройдет новогодний мюзикл «Приключения Шуршика и мяуфисенты, или как мышонок спас Новый год». В 19:00 для зрителей более старшего возраста на сцене ДК выступит народный артист РСФСР Владимир Винокур, а 5 января – шоу-группа «На-На».

В Рождественский сочельник, 6 января, можно посетить интерактивный спектакль «Вифлеемское чудо», который в 12:00 и в 17:00 начнется в Центре культуры и семейного досуга в поселке Томилино. Для любителей активного отдыха в 12:00 на стадионе «Урожай» пройдут показательные выступления воспитанников комплексной спортивной школы олимпийского резерва.

Седьмого января в честь Рождества в 12:00 в сквере Победы поселка Красково состоится музыкально-развлекательная программа «Сияние рождественской звезды». В 12:30 в парке «Наташинские пруды» все желающие смогут принять участие в «Рождественском забеге в валенках по целине». Гостей ждут веселые эстафеты, музыка, чай из самоваров, угощение.

В 13:00 7 января на стадионе «Балятино» для маленьких жителей стартует анимационная программа «Рождественская звезда», а в 14:00 на площадке перед КДЦ «Союз» в Малаховке - «Рождественские гулянья».

«В последний день новогодних и рождественских каникул, 8 января, приглашаю всех желающих на концерт «Рождество Христово», который пройдет в поселке Красково по адресам: улица 2-я Заводская, дом №18 и улица Лорха, дом №12», - заключил Ружицкий.

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