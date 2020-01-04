РИАМО - 4 янв. Столичные электробусы, чьи маршруты проходят у Киевского вокзала, перевезли 1 миллион пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Каждый день электробусами пользуются свыше 32 тысяч человек. В 2019 году площадь благоустроили — появился удобный пересадочный узел, также установили зарядные станции. На электробусы перевели четыре маршрута — №№ т17, т34к, 205к, 791», — отмечается в материале.

Маршрут №т17 проходит через Мосфильмовскую улицу, станции метро «Ломоносовский проспект», «Раменки» и «Мичуринский проспект» до метро «Озерная» и связывает районы на западе города.

Электробусы №т34к следуют через Мосфильмовскую улицу, метро «Ломоносовский проспект», «Университет» и проспект Вернадского до улицы Кравченко.

Маршрут №791 связывает Киевский вокзал с 4-м Сетуньским проездом на западе столицы. Электробусы №205к ходят через Мосфильмовскую улицу и улицу Улофа Пальме до улицы Довженко.

На сегодняшний день в Москве работают 300 электробусов. Они курсируют на 18 маршрутах на севере, северо-востоке, востоке, западе и в центре столицы.

«В перспективе именно электробусы должны стать основным наземным транспортом в Москве, а дизельные автобусы уйдут в прошлое. Так, на 2020 год запланирована поставка еще 300 электробусов. Прошлой зимой электробус успешно прошел проверку холодами и готов к работе в экстремальных погодных условиях в этом году», – подчеркнул заммэра Москвы, глава департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.