РИАМО - 4 янв. Через столичные аукционы представители малого бизнеса в 2019 году стали чаще арендовать нежилые помещения в городе, по сравнению с 2018 годом их число увеличилось в три раза, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Программа аренды нежилых помещений по льготной ставке стала эффективной мерой поддержки малого и среднего бизнеса. На конец декабря 2019 года 4,7 тысячи заявителей приняли участие в таких торгах. По сравнению с 2018 годом этот показатель вырос более чем в три раза», — сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Представителям малого и среднего бизнеса в городе сдают коммерческие помещения на первых этажах через аукционы, начиная со ставки в 4,5 тысячи рублей за квадратный метр. Аренда помещения в подвале начинается от 1 тысячи рублей за квадратный метр. С победителями торгов заключают контракт на 10 лет с возможностью продления.

В основном, на аукционы город выставляют объекты свободного назначения, площадь помещений не лимитируется.

«Еще одним несомненным плюсом программы является возможность передачи 50% площадей в субаренду, что позволяет победителю аукциона снизить свои затраты, если какая-то часть имущества не используется. Учитывая, что площадь выставленных на торги лотов в некоторых случаях превышает несколько тысяч квадратных метров, это действенный способ капитализации арендованного имущества», — добавил Ефимов.

Такие аукционы востребованы благодаря большому количеству преимуществ для субъектов малого предпринимательства, считает

Руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев отметил, что растет число желающих поучаствовать с данных аукционах, но при этом средняя конкуренция на торгах остается стабильной. В 2018 и 2019 годах на один лот претендовали примерно по семь участников.