РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 янв. Открытая тренировка по скандинавской ходьбе прошла в Центральном парке для жителей подмосковных Люберец, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Делай как я» - под таким девизом в Центральном парке культуры и отдыха городского округа Люберцы прошла открытая тренировка по скандинавской ходьбе. Все участники зарядились хорошим настроением», - сказал Ружицкий.

Он уточнил, что тренировка прошла под руководством члена Московской областной федерации северной ходьбы Ирины Арсентьевой. Мероприятие организовано при поддержке спорткомитета городского округа Люберцы.

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