РИАМО - 4 янв. Лекции с мастер-классами «Загадки севера» для детей и родителей пройдут 5 и 6 января в 12:00 в Московском зоопарке, сообщается на сайте зоосада.

«На лекции посетители познакомятся с необыкновенными природными явлениями, которые можно наблюдать за полярным кругом в холодное время года. Посетители узнают, что такое северное сияние и как оно возникает, разгадают тайну появления морозных узоров на стеклах и проведут пару увлекательных экспериментов с морским льдом», – говорится в сообщении.

В зоосаде с 28 декабря 2019 года по 8 января 2020 года проходят лекции, тематические мастер-классы и специальные новогодние экскурсии. Мероприятия будет интересны как детям, так и их родителям.