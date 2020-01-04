РИАМО - 4 янв. На Рождество дежурные сотрудники метрополитена помогут пассажирам Московских центральных диаметров Нахабино – Подольск и Одинцово – Лобня выбрать маршрут, узнать о тарифах и правилах валидации, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«В Рождество в утренние и вечерние часы пик сотрудники Московского метрополитена будут дежурить на 16 станциях МЦД. Каждый из них готов помочь пассажирам диаметров и рассказать о тарифных зонах, стоимости проезда и способах оплаты. При необходимости дежурный подскажет путь к платформам и расскажет о правилах валидации карты «Тройка» на вход и выход», – говорится в сообщении.

Пассажирам МЦД также помогут составить оптимальный маршрут, который позволит сэкономить время поездки.

Седьмого января сотрудники метро будут дежурить на станциях: Одинцово, Фили, Беговая, Белорусская, Савеловская, Окружная, Долгопрудная, Лобня, Нахабино, Тушинская, Рижская, Каланчевская, Курская, Текстильщики, Царицыно и Подольск.

Узнать дежурных сотрудников подземки можно по ярко-красным жилетам с логотипом МЦД и красным повязкам на рукавах. Их можно найти у входов на станциях МЦД возле турникетов.

Первые два МЦД запустили в ноябре 2019 года. За первый месяц работы новому виду транспорта Московского региона удалось разгрузить около 20 станций метро.

Все о МЦД: схема, тарифы, режим работы>>