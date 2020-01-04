РИАМО - 4 янв. В центре столицы с вечера 6 января до утра 7 января будут перекрыты несколько улиц из-за проведения рождественских служб, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«По Соймоновскому проезду и улице Волхонке от Бульварного кольца до улицы Ленина с 18:00 до 20:00 6 января будет разрешено ездить только городскому транспорту. А с 20:00 6 января до 04:00 7 января здесь полностью перекроют движение», — говорится в сообщении.

Также будет полностью перекрыт Елоховский проезд с 06:00 6 января до 21:00 7 января и с 06:00 18 января до 22:00 19 января.

Столичным водителям рекомендуют заранее планировать маршрут и ознакомиться с изменениями в движении в центре города.