РИАМО - 4 янв. С 1 января 2020 года гости Амстердама вынуждены дополнительно платить за каждую ночь пребывания в городе по 3 евро, сообщает Газета.ru.

Согласно программному документу совета по туризму Нидерландов, новые меры необходимы для того, чтобы контролировать поток туристов.

«Стоит отметить, что 3 евро является надбавкой к существующему налогу в размере 7% от стоимости жилья. Путешественники, выбиравшие жилье через сервис Airbnb, будут платить 10% за ночь в городе», — говорится в материале.

Таким образом, налог для туристов в Амстердаме станет самым высоким в Европе.

На сегодняшний день в Амстердаме постоянно проживает около 1,1 миллиона человек, тогда как число туристов за год составляет более 17 миллионов.