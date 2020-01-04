РИАМО - 4 янв. Сотрудники Росгвардии задержали двух приезжих женщин за попытку кражи ковров из гипермаркета в Пушкинском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

Инцидент произошел в торговом центре на Красноармейском шоссе.

«Женщины несколько часов ходили по торговому залу и переклеивали штрих-коды на товарах. Так, злоумышленницы переклеили ценники с дешевых ковров, на те, которые стоят в разы дороже. После этого они проследовали к кассе и расплатились за товар», - говорится в сообщении.

Правоохранители остановили и задержали подозреваемых на выходе из торгового зала. Ими оказались 51-летние ранее не судимые жительницы Владимирской области.

Сумма ущерба составила более 30 тысяч рублей. В настоящее время возбуждено уголовное дело.