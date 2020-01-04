РИАМО - 4 янв. У 47-летней голливудской актрисы Камерон Диаз родился первенец, девочку назвали Рэддикс, сообщает Газета.ru.
Отцом ребенка стал муж актрисы — гитарист и бэк-вокалист группы Good Charlotte Бенджи Мэдден.
«Мы хотим защитить частную жизнь малыша, поэтому не будем публиковать фото или делиться какими-либо подробностями», - сообщила Диаз в своем Instagram.
Она подчеркнула, что ребенок мгновенно покорил их сердца, так как девочка очень милая.
Диаз вышла замуж за Мэддена в январе 2015 года, для обоих это был первый брак.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии