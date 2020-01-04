РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 янв. Подольский хоккейный клуб «Витязь» сразится с ХК «Адмирал» на домашнем льду 5 января, начало в 17:00, сообщается на сайте подольской команды.

«Мы ждем горожан на первом в новом году матче в Подольске. В гости к «Витязям» приезжает «Адмирал» — команда-загадка, возмутитель спокойствия Восточной конференции. Во Владивостоке в декабре дружина Михаила Кравеца потерпела поражение. Настало время взять реванш в битве с адмиралтейцами», - говорится в сообщении.

Матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ между ХК «Витязь» и «Адмирал» будет проходить в Ледовом дворце «Витязь» в Подольске 5 января. Игра начнется в 17:00.