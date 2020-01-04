РИАМО - 4 янв. В тропических джунглях Индонезии специалисты обнаружили гигантскую раффлезию, которую еще называют «цветок-монстр», сообщает Газета.ru.

«Раффлезия, которая недавно расцвела, имела диаметр почти 122 сантиметров и была автоматически признана самым большим цветком, когда-либо зарегистрированным», — следует из данных Центра природных ресурсов и охраны в Западной Суматре.

Цветок вырос на месте, где ранее была обнаружена бывшая самая большая раффлезия в мире, зарегистрированная в 2017 году. При этом новый бутон шире предыдущего на 10 сантиметров.

Раффлезия принадлежит к паразитирующим цветковым растениям. Ее можно встретить в джунглях Юго-Восточной Азии: острова Суматра, Ява, Калимантан и Филиппины.

Будучи растением-паразитом, в фотосинтезе раффлезия не нуждается, а потому листьев и стеблей у нее нет. Питательные вещества цветок получает из сока растения-хозяина с помощью корней-присосок.

Раскрывшийся бутон цветка обладает отвратительным запахом, который привлекает мух — они участвуют в опылении цветка, подобно пчелам.