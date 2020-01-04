РИАМО - 4 янв. Возле станции первого Московского диаметра Дегунино провели благоустройство, там обновили остановки для общественного транспорта, отремонтировали парковки и убрали воздушные кабельные линии, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта столицы.

Протяженность прилегающей к станции территории составляет 2,5 километра, а общая площадь – 2,5 гектара.

«В рамках комплексного благоустройства территорий, прилегающих к станциям МЦД, часто обустраиваются перехватывающие парковки. Это и уже существующие стоянки машин, которые ремонтируют и благоустраивают, а также новые, которые оборудуют специально к запуску МЦД. Возле станции Дегунино привели в порядок три парковки», – говорится в сообщении.

Теперь возле станции удобно оставлять машину, чтобы пересесть на электричку и значительно сократить время в пути. Для пассажиров, предпочитающих ездить на общественном транспорте, недалеко от платформы заменили четыре остановочных павильона.

Кроме того, в рамках работ по благоустройству под землей проложили 1,5 тысячи метров труб, куда убрали воздушные кабельные линии. Еще отремонтировали тротуары и обустроили новые общей площадью 8,3 тысячи квадратных метров. На автомобильной дороге положили новый асфальт на площади 11,5 квадратных метров. На прилегающей к станции территории появилось 15 тысяч квадратных метров газона.

«Дорога к станции стала светлее и безопасней: теперь ее освещают почти 100 новых фонарей и уличных торшеров. А если по дороге к станции захочется отдохнуть, то есть удобные скамейки. Всего на территории возле станции установили 20 скамеек и урн», – уточняется в материале.

Станция находится в столичном районе Восточное Дегунино. Здесь проживают более 98 тысяч москвичей, но при этом нет ни одной станции метро. На сегодняшний день жители района могут воспользоваться станциями МЦД Дегунино, Лианозово и Бескудниково.

Первые МЦД были запущены в конце ноября. Проект диаметров предусматривает ввод всего пяти маршрутов. После реализации данного проекта транспортная система мегаполиса разгрузится на 10-12%.

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