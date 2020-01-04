РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 янв. В микрорайоне Кузнечики городского округа Подольск обнаружили сбои с вывозом мусора в первые дни новогодних праздников, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

«Сотрудники территориального управления в микрорайоне Кузнечики в дни новогодних каникул в ежедневном режиме осуществляют мониторинг состояния мусоросборочных площадок. В первые два дня наступившего года на 10% МСП имелись недостатки по вывозу мусора. Это было связано с поздним прибытием мусоровозов с разгрузочных пунктов, а также невозможностью подъезда к МСП из-за припаркованных автомобилей», - говорится в сообщении.

Информация о задержках в вывозе мусора незамедлительно доводилась до регионального оператора ООО «МСК-НТ», а о необходимости подбора и заполнении отсеков для крупногабаритного мусора - до управляющих компаний.