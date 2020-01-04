РИАМО - 4 янв. Выступление электро-поп группы «Наадя», игра «Что? Где? Когда?» с Максимом Поташевым и обучение азм катания на сноуборде от чемпионки России Светланы Бузенковой ждут гостей столичного фестиваля «Путешествия в Рождество» в субботу, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Программа в центре Москвы поражает богатством форматов и разнообразием участников. На четырех сценах в течение дня пройдут выступления ярких профессиональных команд.

«На площадке для сноубординга на Новом Арбате в 14:00 пройдет открытый урок от мастера-спорта и первой чемпионки России Светланы Бузенковой, которая не только познакомит с этим видом спорта, но и расскажет, как помочь детям сделать первые шаги на сноуборде», — говорится в сообщении.

На подиуме игры «Что? Где? Когда?» (Тверская улица, владение 13) ведущими выступят звезды интеллектуальных сражений: с 11:00 до 15:00 — член элитарного клуба, двукратный обладатель приза «Хрустальная сова» Михаил Скипский, а с 21:00 до 23:00 — четырехкратный обладатель «Хрустальной совы» Максим Поташев.

Сцена рядом с домом 15 на Тверской улице в 15:00 будет отдана в распоряжение прекрасных принцесс из классических балетов. Через час им на смену придут герои популярного мюзикла «Мамма Мия». В 7 часов вечера здесь зажгут, пожалуй, самые популярные на сегодняшний день рокабильщики — группа «Мистер Твистер».

Возле Георгиевского переулка в 20:00 электропоп-группа «Наадя» удивит всех гостей аранжировками и покорит мелодраматизмом русской песни. А в девять часов вечера начнется выступление кавер-группы Black Cats, которые точно знают, какие мелодии поддерживают праздничный дух, каким все любят подпевать, а какие так и тянут потанцевать.

«Ледовый театр» в Новопушкинском сквере приглашает посмотреть волшебную сказку про Золушку (16:15) и веселую историю про Чиполлино (19:30). А на площади Революции в 17:00 начнется шоу «Снежный король».

На сцене Большого Амфитеатра в парке «Зарядье» в 14:00 на свой концерт приглашает рэгги-группа из Владивостока «Марлины», а в 18:00 все грани стиля синти-поп представит команда из Благовещенска «Моя Мишель».

В «Домике добра в Камергерском переулке мастер-классы проведет благотворительный фонд «Дом для мамы»: в 12:00 начнется урок сухой техники валяния, в 13:00 будут расписывать объемную картинку из дерева, в 14:00 всех ждут на урок актерского мастерства, а в 16:00 здесь создадут Вифлеемскую звезду из бисера.

На всех площадках фестиваля гостей ждут угощения, оригинальные арт-объекты и фотозоны для самых лучших снимков, сувениры и подарки для друзей и близких.

Куда сходить в новогодние каникулы с детьми, друзьями или в одиночку>>