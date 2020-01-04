РИАМО - 4 янв. Пьяное застолье закончилось поножовщиной в Ленинском городском округе, один мужчина погиб, еще один госпитализирован с ранением живота, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

«Второго января в 23:40 в доме 11 по улице Текстильной в поселке Володарского Ленинского городского округа с ножевыми ранениями грудной клетки и брюшной полости обнаружен труп местного жителя 1977 года рождения», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что с данного адреса бригадой скорой помощи доставлен и госпитализирован в больницу мужчина 1992 года рождения с проникающим ножевым ранением брюшной полости.

По его словам, сотрудники полиции задержали местного жителя 1974 года рождения. Ранее он был судим. Преступление совершено во время ссоры в ходе совместного распития спиртного.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (подготовка к убийству).