РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 янв. Подольский хоккейный клуб «Витязь» выиграл у столичной команды «Спартак» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ на выезде, сообщается на сайте подольского клуба.

Первый матч 2020 года «Витязь» провел 3 января с ХК «Спартак» в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра проходила в московском спортивном комплексе «ЦСКА Арена». Матч посмотрели свыше 10,8 тысячи зрителей.

«В первом новогоднем матче – с красно-белым войском – дружина Михаила Кравеца проявила волю, характер и продемонстрировала мастерство. Без двух игроков стартового звена играл «Витязь». И команда доказала, что мы способны побеждать любым составом! Итог матча: 3:2 в пользу «Витязей», - говорится в сообщении.