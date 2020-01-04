РИАМО - 4 янв. Последним днем поддержки операционной системы Windows 7 будет 14 января, затем поддержка и обновление системы прекратиться, сообщает Газета.ru.

Системе Windows 7 уже свыше 10 лет.

«После (14 января – ред.) пользователи не смогут обратиться в техническую поддержку, обновлять ПО, а, следовательно, станут подвергаться повышенной угрозе атаки вирусов», – отмечается в сообщении.

На сайте компании отмечается, что эту новость в мире воспримут «не без труда», но все происходящие перемены всегда к лучшему, а Microsoft готов помочь свои пользователям советом.

В частности, пользователям посоветовали перейти на ОС Windows 10